Fethiye'deki Cinayet Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye'deki Cinayet Davasında Duruşma Devam Ediyor

15.05.2026 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Sefer K, Rabia G, Murat K. ile müşteki ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan Yağmur A, Hüseyin K. ile Emine T. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Gizem K, evi İbrahim Solak'a kiralama sürecini anlattı.

İşe aldığı emlak ofisinde İbrahim Solak'ın, Sefer K. ile konuştukları iddiasıyla Yağmur A. ile tartıştığını ileri süren Gizem K, "Yağmur, kendisinin değil Rabia'nın Sefer ile görüştüğünü söyledi. İbrahim daha sonra bana 'Abla bu evi değiştirmemiz lazım çünkü Sefer beni öldürecek.' dedi. Ben de evin kirası henüz ödenmediği için bu değişikliği sonra yapacağımızı söyledim." dedi.

Sanık Yağmur A. ise sanık Sefer K. ile bu olaydan önce kendisinin değil Rabia G'nin görüştüğünü iddia etti.

Yağmur A, Sefer K. ile adına çektiği 220 bin liralık krediyi ödemesini söylemek için olaylardan önce görüşme yaptığını ileri sürdü.

Sefer K. de suçlunun Yağmur A. olduğunu, Yağmur A'nın suçu kendisine ve Murat K'ye attığını öne sürdü.

Olayda iki silah olduğunu, maktulün silahını baraja, kendi silahını dereye attığını anlatan Sefer K, "Yağmur, silahları yok etmemi istemişti." dedi.

Murat K. ise masum olduğunu düşündüğü bir kızı kurtarmak için olay yerine gittiğini ve mağdur olduğunu savundu.

Olay anında odada olmadığını ileri süren Murat K. "Keşke kimin yaptığını görseydim de size söyleseydim. Sadece bir aksiyon ile eve girdim. Ben suçsuzum." ifadelerini kullandı.

Sanık Rabia G, Sefer K. ile hiçbir şekilde görüşmediğini iddia etti.

Yağmur A. ile internetteki canlı yayın programlarında Sefer K'nin yayınına katıldıklarını belirten Rabia G, "Yağmur ile Sefer burada konuştu. Yağmur bana 'Sefer'in yanına gidelim, onunla Bodrum'da yaşayalım.' dedi. Ben de bu teklifi reddettim. İbrahim evde yokken Yağmur sürekli Sefer ile konuşuyordu." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar Hüseyin K. ile Emine T'nin avukatı ve tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İbrahim Solak'ın Esenköy Mahallesi'ndeki evinde 18 Mayıs 2025'te hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, başına mermi isabet eden Solak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Çevredeki güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek Manisa'da yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, olayla ilgileri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklu sanıklar Sefer K, Rabia G, Murat K. ile tutuksuz yargılanan Yağmur A, Hüseyin K. ile Emine T. hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'deki Cinayet Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:32:59. #7.13#
SON DAKİKA: Fethiye'deki Cinayet Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.