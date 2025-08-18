Fethiye\'deki Orman Yangını 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına 2 helikopter, 2 arazöz, 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan 1,5 saatlik müdahalesiyle, saat 16.30 itibarıyla söndürüldü. İlk belirlemelere göre 30 metrekarelik alan zarar gördü. Yanan alanın yanı başındaki Akmaz Plajı'nda bulunan ve söndürme çalışmalarını endişeyle izleyenler, soğutma çalışmalarını tamamlayıp bölgeden ayrılan arazözleri alkışlarla uğurladı.

Gülgün AKYOKUŞ-Sedat ÜNAL/FETHİYE, (Muğla),