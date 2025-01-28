Fethiye, EMITT 2025 Fuarı'nda Tanıtılacak - Son Dakika
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Fethiye, EMITT 2025 Fuarı'nda Tanıtılacak

Fethiye Belediyesi, 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Fethiye'yi tanıtarak, doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini ziyaretçilere sunacak. Fuar sırasında düzenlenecek kokteyl ile bölgenin cazibesi vurgulanacak.

28.01.2025 13:51
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(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, bu yıl 28'incisi düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) kuracağı stantta ilçeyi tanıtacak.

Dünyanın en prestijli turizm etkinliklerinden EMITT 2025, 5-7 Şubat günleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak. Fethiye, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve turizm potansiyeliyle fuarda temsil edilecek. Fethye Belediyesi tarafından 6 Şubat Perşembe günü saat 14.30'da Salon 7'deki 7362 standında kokteyl düzenlenecek.

Fethiye'nin koyları, turkuaz denizi, doğası, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla tüm güzelliklerinin ziyaretçilere tanıtılacağı fuarda, ilçenin her mevsim tatil için ideal bir destinasyon olduğu vurgulanacak; Likya Yolu, tarihi kalıntılar ve Ölüdeniz gibi değerleriyle bölgenin doğa ve tarih tutkunları için vazgeçilmez bir adres olduğu anlatılacak.

Her yıl yüzlerce katılımcıyı ve on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuara herkesi davet eden Belediye Başkanı Alim Karaca, şunları söyledi:

"Fethiye'miz, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel değerleriyle ülkemizin en özel destinasyonlarından biridir. Bu yıl 28. kez düzenlenen EMITT Fuarı'nda Fethiye'mizi en iyi şekilde tanıtmak için hazırız. Belediyemiz ile birlikte Fethiye Ticaret Odası, ilgili meslek kuruluşları, oteller ve seyahat acentelerinin Fethiye'nin aynı standda tanıtımını yapacağı fuar için tüm hazırlıkları tamamladık. Doğasıyla huzur arayanları, tarihiyle geçmişin izini sürmek isteyenleri ve eşsiz koylarımızı keşfetmek isteyenleri standımıza bekliyoruz. Her mevsim tatil yapmaya uygun olan bu cennet toprakları yakından tanımak için sizleri bölgemize davet ediyoruz. Fethiye'nin büyüleyici atmosferine ilk adım olarak fuarda görüşmek dileğiyle!"

Kaynak: ANKA

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