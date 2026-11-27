Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen Sağlıklı ve Aktif Yaş Alma Programı (SAYAP) kapsamında "Anılarda Eski Fethiye" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

DenizTemiz Derneği (TURMEPA) Konferans Salonu'nda düzenlenen ve SAYAP Dönem Koordinatörü Bahriye Varol'un moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, konuklar Ayşen Gürbüz ve Dilek Dinçer, eski fotoğraflar eşliğinde kentin geçmişine ilişkin anılarını katılımcılarla paylaştı.

Söyleşide mahalle ve komşuluk kültürü, sokak oyunları, eski çarşı yaşamı, sinemalar, düğünler, bayramlar, gelenekler ile 1957 depremi ve kentin yeniden kuruluş süreci ele alındı.

Ayrıca eski sahil, Paspatur, çarşı ve limandaki değişim ile turizmin gelişmesiyle sosyal yaşamda yaşanan dönüşüm değerlendirildi.

MSKÜ Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Cemil Yavuz, anılarını ve birikimlerini paylaşan Gürbüz ve Dinçer ile programda emeği geçen Varol ve katılımcılara teşekkür etti.