Fethiye-Şövalye Adası yolcu motoru seferleri başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakın konumda yer alan Şövalye Adası ile kent arasında yolcu motoru seferleri başlatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Fethiye-Şövalye Adası yolcu motoru seferlerinin adada yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracağı ve Fethiye'de tatil yapan ya da adayı ziyaret etmek isteyenler için de konforlu bir ulaşım imkanı sunacağı belirtildi.

Yolcu motoru seferlerinin 15 Eylül'e kadar devam edeceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fethiye Belediyesi Rıhtımı'ndaki iskeleden ve Şövalye Adası'ndan olmak üzere karşılıklı olarak günde üç kez sefer düzenlenecek. Fethiye kalkış saatleri 09.00, 14.00 ve 19.00; Şövalye Adası kalkış saatleri ise 10.00, 15.00 ve 20.00 olarak planlandı. Yeni düzenleme kapsamında, Fethiye-Şövalye Adası arasında başlayan yolcu motoru seferlerinden 65 yaş üstü vatandaşlar, şehit yakınları ve gaziler ücretsiz olarak yararlanıyor. Öğrenciler ve öğretmenler için indirimli tarifeler uygulanırken, 60-65 yaş arası vatandaşlar da avantajlı bilet fiyatlarından faydalanıyor. Ücret tarifesi tam bilet 100, öğrenci 50, öğretmenler ve 60-65 yaş grubu için ise 75 lira olarak belirlendi. Seferlerde ödeme yalnızca kart ile yapılabiliyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, halkın ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini belirtti.

Aras, "Şövalye Adası gibi kara yolu bağlantısı olmayan yerleşimlerde yaşamın en temel unsurlarından biri ulaşım. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda bu hattı hizmete aldık. Amacımız hem adada yaşayanların hem de Fethiye'de tatil yapan yerli ve yabancı misafirlerin adaya ulaşımını kolaylaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.