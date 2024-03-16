Fetih Hareketi, Filistinli direniş gruplarının yeni Başbakan atanmasını eleştirmesine şaşırdı

Güncel

Fetih Hareketi, Filistinli direniş grupların, ulusal mutabakat olmadan yeni Başbakan atanmasını eleştiren tutumlarını şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

Filistinli direniş gruplarının, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ulusal mutabakata varılmadan Muhammed Mustafa'yı Başbakan olarak atamasının, "bölünmeyi derinleştirdiği" yönündeki açıklamalarının ardından, Filistin resmi haber ajansı WAFA'da, Fetih Hareketinden yapılan yazılı bir açıklama yayımlandı.

Filistinli direniş gruplarının tutumlarının şaşkınlıkla karşılandığı aktarılan açıklamada, "Gerçeklikten ve Filistin halkından asıl kopukluk, ezilen halkımızın yaşadığı felaketin boyutunu şu ana kadar fark edemeyen Hamas yönetimidir." ifadesine yer verildi.

Devlet Başkanı Abbas'ın Filistin halkının çıkarına olan her şeyi yapma hakkına sahip olduğu, Mustafa'yı hükümeti kurmakla görevlendirmenin de yine Abbas'ın siyasi ve yasal sorumlulukları kapsamında bulunduğu savunulan açıklamada, "Bugün tüm Filistinlilerin önceliği, savaşı derhal durdurmak, yerinden edilmeyi önlemek, mağdur halklarımıza yardım sağlamak, Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek, bölünmeye son vermek ve Filistin anavatanını yeniden birleştirmektir." denildi.

Filistinli gruplar, ulusal mutabakat olmadan yeni Başbakan atanmasını eleştirmişti

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 14 Mart'ta eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atamıştı.

Filistinli direniş grupları ise Abbas'ın, ulusal mutabakata varılmadan Mustafa'yı Başbakan olarak atamasının, bölünmeyi derinleştirdiğini savunmuştu.

Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Ulusal Girişimi'nden yapılan ortak açıklamada, "tek başına karar alma ve ulusal mutabakat olmadan yeni bir hükümet kurma gibi içi boş yüzeysel kararlar almakla meşgul olmanın, bölünmeyi derinleştirdiği" kaydedilmişti.

Abbas, 26 Şubat'ta Başbakan Muhammed Iştiyye hükümetinin istifasını kabul etmişti.