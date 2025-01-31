FETÖ'cü Eski Hakim Tutuklandı

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 yıldır firari olarak gri kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan Akyıldız'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Akyıldız, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Yaşar Akyıldız, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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