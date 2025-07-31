Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, yaptığı çalışmalarda FETÖ terör örgütüne üyelikten hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi Aşkale ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › FETÖ'cü firari Erzurum'da yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?