Hukukçulardan 15 Temmuz'un 10. yılında darbe davalarına takip vurgusu - Son Dakika
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Hukukçulardan 15 Temmuz'un 10. yılında darbe davalarına takip vurgusu

Hukukçulardan 15 Temmuz\'un 10. yılında darbe davalarına takip vurgusu
13.07.2026 20:37
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"Darbe girişimini planlayan, yöneten ve fiilen katılan sanıkların önemli bir bölümü hakkında verilen mahkumiyet hükümleri kesinleşmiştir. Firari sanıklar, örgüt elebaşları ve yeni deliller elde edilen kişilerle ilgili süreçler ise aynı kararlılıkla devam etmektedir. Bizler, bu yargılamaların her aşamasında takipçi olmayı sürdüreceğiz"

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Mehmet Melih Gülseren, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini planlayan, yöneten ve fiilen katılan sanıkların önemli bir bölümü hakkında verilen mahkumiyet hükümlerinin kesinleştiğini belirterek, "Firari sanıklar, örgüt elebaşları ve yeni deliller elde edilen kişilerle ilgili süreçler ise aynı kararlılıkla devam etmektedir. Bizler, bu yargılamaların her aşamasında takipçi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Hukukçular Derneği ve Darbe Davaları Platformu tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Beyoğlu'ndaki Hukukçular Derneği Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Gülseren, millet iradesine, anayasal düzene ve devletin bekasına yönelen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini söyledi.

Gülseren, o gece vatanı ve milletin iradesini korumak uğruna canlarını feda eden 253 şehidi rahmet ve minnetle andıklarını, 2 bin 735 gaziyi de şükranla yad ettiklerini dile getirdi.

O gece Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış FETÖ mensuplarının, milletin imkanlarıyla alınan silahları yine millete doğrulttuğunu kaydeden Gülseren, TBMM ve birçok stratejik merkezin bombalandığını, siviller ve görev başındaki güvenlik güçlerinin hedef alındığını belirtti.

Gülseren, anayasal düzeni zorla ortadan kaldırmayı amaçlayan bu hain kalkışmanın, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletin tarihe geçen direnişiyle daha ilk gece boşa çıkarıldığını kaydetti.

Hukukçular Derneği olarak sorumluluk bilinciyle 15 Temmuz'un hemen ardından harekete geçtiklerini belirten Gülseren, "Şehit yakınlarımız ile gazilerimizin haklarının savunulması ve darbe suçunun faillerinin adil yargılanma ilkeleri çerçevesinde en ağır cezalara çarptırılması amacıyla gönüllü hukukçularımızı bir araya getirdik. 15 Temmuz Darbe Davaları Platformunu kurduk. Türkiye genelindeki darbe yargılamalarını başından itibaren yakından takip ettik." diye konuştu.

Gelinen aşamanın, hukuk devletinin darbecilere verdiği en güçlü cevap olduğunu vurgulayan Gülseren, şunları söyledi:

"İlk derece yargılamaları büyük ölçüde tamamlanmış, istinaf ve temyiz süreçleri kararlılıkla ilerlemiştir. Darbe girişimini planlayan, yöneten ve fiilen katılan sanıkların önemli bir bölümü hakkında verilen mahkumiyet hükümleri kesinleşmiştir. Firari sanıklar, örgüt elebaşları ve yeni deliller elde edilen kişilerle ilgili süreçler ise aynı kararlılıkla devam etmektedir. Bizler, bu yargılamaların her aşamasında takipçi olmayı sürdüreceğiz. Mücadelemiz intikam değil, baştan sona bir hukuk mücadelesidir. Yargılamalarda her sanığın fiilinin ayrı ayrı ortaya konulmasını, cezaların şahsiliği ilkesine bağlı kalınmasını savunduk. Suçu sabit olanların hak ettikleri en ağır cezaya çarptırılması için çalıştık, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Gülseren, 15 Temmuz'un onuncu yılında görevlerinin yalnızca geçmişi anmak değil, asıl amaçlarının, bu direnişin hafızasını canlı tutmak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu ifade etti.

Açıklamanın ardından programda "10. Yılında 15 Temmuz" başlıklı kısa film gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hukukçulardan 15 Temmuz'un 10. yılında darbe davalarına takip vurgusu - Son Dakika

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