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FETÖ'de Akraba Evlilikleri ve Güç Yapısı

FETÖ\'de Akraba Evlilikleri ve Güç Yapısı

FETÖ, paranın akrabalar arasında kalmasını sağlamak için evlilikler düzenledi.

31.10.2024 12:24
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FETÖ'de örgüt içi evlilikler, paranın sürekli Gülen'in akrabalarında kalmasını sağladı. Güvenlik kaynakları, örgütün damat yapılanmasını açıkladı.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, oluşturduğu çarkın bozulmaması için yeğenlerini örgüt içindeki yöneticilerle evlendirdi. Bu evlilikler sayesinde ölene kadar örgütün başında olmayı garantiledi, damatlarının nüfuzlarını kullanarak daha da güçlendi. Yapılan şirket evlilikleri ile oluşan akrabalık ilişkileri sayesinde, örgütün paralarını istedikleri gibi harcamayı da başardılar. Fetullah Gülen'in güçlenmesini sağlayan ve örgütün gücünü istedikleri şekilde kullanan 4 önemli damat var. Bunlar; Cevdet Türkyolu, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan ve Muhammed Yeşilyurt.

Bir de örgüt içinde ciddi bir güce sahip olan Ekrem Dumanlı var. Ekrem Dumanlı, Fetullah Gülen'e en yakın iş adamlarından İzzet Akyar'ın eski damadı. Ancak, kayınpeder Akyar kızından çok damadını himayesine aldı. Ekrem Dumanlı'yı örgütün sözde icra heyetine kadar taşıdı. Ekrem Dumanlı, damatlık sıfatını en iyi taşıyanlardan. İzzet Akyar'ın kızından ayrıldıktan sonra kendinden 17 yaş küçük Esra Dumanlı ile evlendi. Esra Dumanlı da 'Uzun Cevdet' lakaplı Fetullah Gülen'in öldüğü anda bile yanında olan Cevdet Türkyolu'nun akrabası. Cevdet Türkyolu da damatlardan biri. Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Mebrüke Türkyolu ile evli. Örgütün sözde icra heyetine 2023 yılında getirildi. Örgüt elebaşı Gülen'in son 30 yıldır en yakınında yer aldı. Cevdet Türkyolu, 'herkul.org' sitesinin eski koordinatörü ve Gülen'in eski özel kalemi Osman Şimşek'in Pensilvanya'dan gönderilmesine neden oldu. Bu sayede 'herkul.org' sitesinin yönetimine ve Gülen'in özel kalemliğine başka bir damadın gelmesini sağladı. O damat da kendi damadı Muhammed Yeşilyurt.

GÜLEN'İN YETİŞTİRDİĞİ MOLLALARDAN

Adem Kalaç da Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep Kalaç ile evli. Ayrıca, Fetullah Gülen'in yetiştirdiği mollalardan. 1980'li yıllarda mahrem hizmetlerin kuruluşunda da görev yaptı. ABD'den yayın yapan EbruTV'nin genel yayın yönetmenliğini de yaptı. 2023 sözde icra heyetine getirildi. Cevdet Türkyolu ile bacanak olması nedeniyle örgüt içinde etkili ve güçlü.

EBUSELEME GÜLEN ENİŞTESİ

Ahmet Kurucan, Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızı ile evli. Sözde icra heyetindeki isimlere karşı muhalif olan Ebuseleme Gülen'in de eniştesi. Osman Şimşek'ten önce Fetullah Gülen'in özel kalemliğini yaptı. Mollalardan ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. ABD'de bir süre ticaretle uğraştı ancak başarılı olamadı. Örgütün fıkıh konusunda otoritelerinden de kabul ediliyor. Muhammed Yeşilyurt ise Cevdet Türkyolu'nun kızı Büşra ile evli. Fetullah Gülen'in yetiştirdiği mollalardan. Osman Şimşek'ten sonra 'herkul.org' sitesinin koordinatörlüğünü ve Fetullah Gülen'in özel kalemliğini yaptı. Fetullah Gülen'in son ikamet ettiği evde kişisel bakımını da üstlenen kişiydi. 'herkul.org' sitesinin örgütün tek resmi kanalı olması için bir mücadele verdi, cenaze sürecinde de bunu resmileştirmeye uğraştı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Evlilik, Güncel, Dünya, Son Dakika

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