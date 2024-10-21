FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen ABD'de Öldü

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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, dün ABD'de öldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; 15 Temmuz darbe girişimin mimarı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, dün ABD'de öldü. Gülen'in ölümü ile örgüt üst yönetiminde panik başladı. Gülen'in öldüğünün duyurulup duyurulmaması konusunda örgüt içinde büyük tartışmalar yaşandı ve ardından haberin saklanamayacağına karar verildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağlık durumunun ağır seyrettiği ve akıl sağlığının yerinde olmadığı biliniyordu. Gülen'in, 'Uzun Cevdet' lakaplı 'kara kutusu' olan Cevdet Türkyolu'nun, örgüte para yardımlarının kesilmemesi için Gülen'e sağlıklı gibi görünmesi için ilaç verdiği, örgütteki dağılmayı engellemek adına daha önce çekilen videoları yeniymiş gibi yayımladığı ortaya çıkmıştı. Türkyolu, hem Gülen'i hem de örgütün parasını kendine göre yönetebilmek için örgüt elebaşını Pensilvanya'daki çiftlikten kaçırıp, damadının evine götürmüştü.

'CENAZE KAÇIRILABİLİR' KAVGASI

Örgüt elebaşı Gülen'in ölümü heyet içindeki mücadeleyi büyüttü. Örgüt liderinin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu oldu. Cevdet Türkyolu, cenazenin kendi kontrolünde bir an önce defnedilmesini isterken, heyetin yaşlıları Avrupa'dan gelecek kişilerin beklenmesini istedi. Cevdet Türkyolu'nun, bu yüzden göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip, cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de ortaya atıldı.

Örgüt içinde Gülen'i, 'Said Nursi' gibi bir havaya sokmak isteyenler çoğunlukta yer alırken, mezarın bilinmemesi konusunda örgüt içinde ortak bir karar olduğu belirtildi. Cenazenin çok az sayıda insanın katılımı ile kılınıp, son ikamet ettiği, Cevdet Türkyolu'nun damadının evinin arazisi içindeki ormanlık alanda defnedilmesi planlanıyor. Bu şekilde mezarın güvende olacağı düşünülürken, Türkyolu'nun cenazeyi kaçırma ihtimalinin olmasının da örgütün diğer güç odaklarını endişeye sevk ettiği kaydedildi.

GÜLEN ÖLDÜ, KAVGA BAŞLADI

Gülen ölünce kimin başa geçeceği, örgütün sahip olduğu parayı kimin yöneteceği ile ilgili büyük kavgalar yaşandığı daha önce ortaya çıkmıştı. Elebaşı Gülen'in ölmesi ile gücü elinde tutmaya çalışan Cevdet Türkyolu, heyet içindeki yaşlılar tarafından istenmediği ve kontrolsüz bir şekilde zenginleştiği, etkisizleştirilmesi için örgüt içinde kulis yapıldığı belirtildi.

Üst kademelerde yer alan isimlerin paranın kontrolünü eline geçirmek istediği ancak paranın büyük bölümünün kontrolünün, Gülen'in sağlık durumunun kötüye gitmesi ile onu kontrolü altına alan Cevdet Türkyolu'nda olduğu ifade edildi. Türkyolu'nun, parayı kendi hiziplerini kontrol altında tutabilmek için kullandığı kaydedildi. Örgütün yönetim kadrosundaki diğer isimlerin bu durumdan şikayetçi olduğu, örgütün Avrupa ayağını yöneten Abdullah Aymaz'ın, ABD ayağını yöneten Cevdet Türkyolu ve yanındaki Mustafa Özcan'ın etkisini kırmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Aymaz'ın 'Avrupa ayağı olarak örgütten ayrılma' bahanesi ile ABD tarafını tehdit ettiği ve örgüt içinde gücü elinde tutmak isteyenler arasında suikastlara kadar varacak sert kavgalar beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, örgüt içinde yer alan Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Barbaros Kocakurt, Talip Büyük, Bilal Karaduman ve İsmail Cingöz'ün, Abdullah Aymaz ile hareket ettiği; eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, İsmet Aksoy, Adem Kalaç, Naci Tosun, Muhammed Çetin'in de Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan ile hareket ettiği belirtildi.

Örgüt içindeki bu ayrışmanın Avrupa ve ABD ayrışması olarak gerçekleşeceği, Afrika ülkelerindeki faaliyetlerin Avrupa etkisinde kalacağı, Asya ülkelerindeki faaliyetlerin ise ABD tarafından kontrol edilmesi bekleniyor.