FETÖ firarisi Afyonkarahisar'da yakalandı

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Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 2019 yılında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, örgüt mütevelli yapılanmasında yer alan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan E.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.