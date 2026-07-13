FETÖ Firarisi Kütahya'da Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Firarisi Kütahya'da Yakalandı

13.07.2026 17:51
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi, evindeki gizli bölmede saklanırken yakalandı.

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evindeki gizli bölmede saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan ve FETÖ'nün 2022 güncel yapılanmasında köylerden sorumlu kişi olduğu iddia edilen Y.K'nin kent merkezindeki evinde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.K'yi evinin banyo ve yatak odası arasında yapılan çamaşır dolabının bulunduğu yerde çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmenin içinde saklanırken yakaladı.

Yapılan incelemede, evin çevresini gözetlemek amacıyla güvenlik kamerası sistemi kurulduğu da belirlendi.

Firari hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA

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