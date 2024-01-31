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FETÖ Hükümlüsü Eski Polis Memuru Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Hükümlüsü Eski Polis Memuru Yakalandı

FETÖ Hükümlüsü Eski Polis Memuru Yakalandı

Ankara'da firari FETÖ hükümlüsü olan eski polis memuru M.K., 3 yıl süren kaçışının ardından Sincan ilçesinde yakalandı. Şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüte sadakatle bağlı olduğu tespit edildi. M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31.01.2024 12:13
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ANKARA'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY mensubu olduğu gerekçesi ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı olan firari polis memuru M.K.'yi Sincan ilçesinde yakaladı. 3 yıldır firari olan şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olarak kodlandığı tespit edildi. M.K., gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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