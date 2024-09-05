FETÖ Hükümlüsü Saklandığı Evde Yakalandı

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SAMSUN'un Alaçam ilçesinde 6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü N.İ., saklandığı evin çatı katındaki özel bölmede yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmada, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ.'nin ilçedeki evinde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, N.İ.'yi saklandığı çatı katındaki özel bölmede yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.