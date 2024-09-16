FETÖ hükümlüsü Samsun'da yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.T'nin yakalanması için ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.
Yakalanan M.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.
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