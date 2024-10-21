FETÖ Lideri Gülen Öldü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir. Bu ölüm haberi bizi hiçbir zaman için bir rehavete, bir gevşemeye itmeyecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile Bakanlık'ta düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'de yaşayan terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"İstihbarat kaynaklarımız doğruluyor. Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir. Bu ölüm haberi bizi hiçbir zaman için bir rehavete, bir gevşemeye itmeyecektir.

Bu örgüt milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış, bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerine, kutsal değerlerine ihanet eden bir makineye dönüşmüştr. Bu insanlar şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi ülkelerine, milletlerine, değerlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu ölüm meselesiyle artık onların üzerindeki düğümün kalkmış olması lazım ve kendilerini gittikleri ihanet yolu, yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerinin milletlerinin aleyhine çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil. Bu yolun sonu iyi bir son değil. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecektir. Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler."