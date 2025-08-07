FETÖ Mahrem İmamı Hakan Kahraman Yakalandı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzeyde yer alan ve hakkında mahkumiyet kararı bulunan Hakan Kahraman, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken MİT operasyonuyla Manisa'da yakalandı.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Hakan Kahraman'ın yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit edildi. Hakkında mahkumiyet kararı ile aranma kaydı bulunan Kahraman, MİT ve Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen operasyon sonucunda Manisa'da yakalandı. FETÖ'nün üst düzey mahrem imamı Kahraman'ın, adli makamlara sevk edileceği belirtildi.