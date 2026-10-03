FETÖ'nün askeri yapılanmasına 9 ilde operasyon düzenlendi, 20 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün askeri yapılanmasına 9 ilde operasyon düzenlendi, 20 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya merkezli 9 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 15'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
KONYA merkezli toplam 9 ilde FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Konya merkezli, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Uşak, Manisa, Balıkesir ve Tekirdağ'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 15'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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