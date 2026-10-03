FETÖ'nün askeri yapılanmasına 9 ilde operasyon düzenlendi, 20 kişi gözaltına alındı

KONYA merkezli toplam 9 ilde FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Konya merkezli, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Uşak, Manisa, Balıkesir ve Tekirdağ'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 15'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.