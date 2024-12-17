FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Yapılanmasına Yönelik 17 Gözaltı - Son Dakika
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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Yapılanmasına Yönelik 17 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ekipler, gözaltına alınan şüphelilerin sivil imamlarla irtibatlarını tespit etti.

17.12.2024 10:39
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alıp içinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin soruşturma yürütüldü. Görev yaptıkları illerde büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatlarla sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 13'ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri personel ile 4'ü mahrem imam toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

10 FİRARİ FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

Ayrıca, FETÖ/PDY üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 12 firari şüpheli, sanık ve hükümlünün, Ankara'da bulundukları adresleri tespit edilip, bunlara eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 firari yakalanıp gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Yargı, Son Dakika

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