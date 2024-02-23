Ankara'da FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik gözaltı kararı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik gözaltı kararı

Ankara\'da FETÖ\'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin örgütün mahrem hizmetlerle irtibatı olduğu ve sivil imamlarla iletişim sağladığı tespit edildi. Operasyonlar devam ediyor.

23.02.2024 08:55
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı oldukları ve kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamları"yla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş 5 subay, 1 astsubay, 1 askeri öğrenci ile 8 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA

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