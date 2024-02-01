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FETÖ'nün 'küçük bölge imamı' Ankara'da yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'nün 'küçük bölge imamı' Ankara'da yakalandı

FETÖ\'nün \'küçük bölge imamı\' Ankara\'da yakalandı

Konya merkezli soruşturmada FETÖ/PDY'nin 'küçük bölge imamı' olduğu belirtilen Rıfkı S., Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'küçük bölge imamı' olduğu tespit edilen Rıfkı S., polisin operasyonuyla yakalandı ve Konya'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

01.02.2024 10:36
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KONYA merkezli soruşturmada FETÖ/PDY'nin 'küçük bölge imamı' olduğu belirtilen Rıfkı S., Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'küçük bölge imamı' olduğu belirlenen Rıfkı S. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin Ankara'da olduğunu tespit etti. Saklandığı adres belirlenen şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı. Konya'ya getirilen Rıfkı S., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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