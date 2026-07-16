FETÖ'nün MEB Yapılanmasına Operasyon - Son Dakika
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FETÖ'nün MEB Yapılanmasına Operasyon

16.07.2026 22:03
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FETÖ'nün MEB yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel MEB yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 10 şüpheli tutuklama, 9 şüpheli ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

Hakimlik, 10 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, güvenlik ve örgütsel gizliliği sağlamak amacıyla internet tabanlı uygulamalar üzerinden toplantılar gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ'nün güncel MEB yapılanmasında faaliyet yürüten 3'ü aktif, 17'si ihraç öğretmen olmak üzere toplam 20 zanlı tespit edilmişti.

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınırken, bir zanlı hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Terör, Son Dakika

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