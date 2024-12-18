FETÖ Operasyonlarında 41 Şüpheli Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-31' operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-31' operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; örgütün 'Askeri Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan Hücre Evlerinde barınmak ve örgütün kripto haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."