FETÖ Operasyonlarında 77 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 77 şüphelinin yakaladığını, 56'sının tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonları, sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 26 ilde son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapmak, örgütün güncel yapılanması içinde yer almak, örgüte finans sağlamak suçlarından aranan şüphelilerin 56'sı tutuklandı, 21'inin işlemleri devam ediyor.