FETÖ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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FETÖ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Erzincan'da yapılan FETÖ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, işlemler sürüyor.

23.11.2024 14:49
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Erzincan'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Örgütün öğrenci yapılanması ve sınav soruşturmaları mülakatlarında avantajlı olarak kodlanması" suçlamaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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