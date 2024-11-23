Erzincan'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Örgütün öğrenci yapılanması ve sınav soruşturmaları mülakatlarında avantajlı olarak kodlanması" suçlamaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › FETÖ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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