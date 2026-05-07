FETÖ Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltında
FETÖ Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltında

07.05.2026 01:01
Malatya merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 23 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Malatya merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar neticesinde operasyon gerçekleştirildi.

"17 ilde eş zamanlı operasyon"

Malatya merkezli olarak Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 23 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı. 7.05.2026 01:13:10.
