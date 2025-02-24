FETÖ Operasyonunda 1 Tutuklama

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, Aydın'da gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine düzenlenen operasyon kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydın'da gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Nazilli'de bir döner işletmesinin sahibi olduğu öğrenilen N.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.