FETÖ Operasyonunda 11 Tutuklama

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10'u aktif emniyet personeli 11 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13'ü aktif emniyet personeli 21 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerden 7'si 'etkin pişmanlık' hükümleri kapsamında ifade vermeleri sonrası emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 14 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u aktif emniyet personeli 13'ü tutuklama, biri "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 11 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
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