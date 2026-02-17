FETÖ Operasyonunda 18 Gözaltı - Son Dakika
FETÖ Operasyonunda 18 Gözaltı

17.02.2026 08:19
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde ve örgüt üyesi olarak faaliyet gösteren kişiler belirlendi. Tespit edilen kişilerin yakalanması için bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri ve Samsun da yapılan operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

