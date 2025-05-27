FETÖ Operasyonunda 54 Şüpheli Gözaltına Alındı

İSTANBUL merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, öğrenci evleri ve iş yerlerinden yeni üyeler temin ederek 'gaybubet' evlerine yerleştirdiği tespit 58 şüpheliden 54'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde, yeni kişileri örgüte dahil etmek amacıyla başta örgüte müzahir ve adli işlem görmüş kişilerin çocuklarını örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirdiği, sorumlu örgüt mensupları ile farklı evlerde yaşayan öğrencilerin, örgüte ait toplantı evlerinde bir araya geldikleri belirlendi.

ÖĞRENCİLERİ EVLERE YERLEŞTİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Adli işlem görmüş ve kamu görevinden ihraç edilmiş kişilerin, örgütle bağlantılı iş yerlerinde istihdam edildiği; örgütün öğrenci yapılanmasında yer alan kişilerin örgüte aidiyet ve bağlılık kazanmaları amacıyla bu iş yerlerinde düzenlenen çeşitli etkinliklere davet edildikleri, ayrıca bu kişilere il dışına geziler düzenlendiği tespit edildi. Yine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmamaları için örgüt tarafından 'gaybubet' evlerine yönlendirildikleri belirlendi.

67 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan incelemelerde; operasyonel hat kullandığı tespit edilen, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan arandığı belirlenen, ByLock isimli kripto haberleşme programını kullanan, KHK ile kapatılan örgüt güdümündeki şirketlerde SGK kaydı ve derneklerde üyelik kaydı bulunan, iltisaklı oldukları gerekçesiyle devlet kurumlarından ihraç edilen, Bank Asya'da örgüt liderinin talimatıyla hesap artışı gerçekleştiren ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanması içinde yer aldığı tespit edilen toplam 58 şüpheliye yönelik, İstanbul, Kütahya, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Zonguldak'ta 67 adrese 27 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 54'ü yakalandı.