FETÖ Operasyonunda 6 Gözaltı

AFYONKARAHİSAR'da polisin düzenlediği FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finans sağlayan ve güncel yapılanma içerisinde bulunan M.Ş., S.G., Ş.H., Ş.H., A.N.A. ile 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arama kaydı bulunan ve 4 yıldır firari olan Z.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.