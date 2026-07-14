FETÖ Operasyonunda 7 Gözaltı

Artvin merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçuna ilişkin çalışma yürütüldüğü bildirildi.
Açıklamada, yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne fon sağladıkları tespit edilen 7 şüpheliye yönelik 13 Temmuz'da Artvin merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği" belirtildi.
Artvin, Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de 7 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü de vurgulandı.
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