FETÖ paylaşımları yapan şüpheli tutuklandı

Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri,şüpheli M.A'nın sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Paylaşımları inceleyen ekipler, M.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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