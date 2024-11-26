FETÖ/PDY'nin Emniyet Yapılanmasına Yönelik Gözaltı Kararları

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından 'mahrem imam' olarak görevlendirilen şüpheliler tespit edildi. 7'si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere 'emniyet mahrem sorumlusu' 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin farklı illerde yakalanmasına yönelik eş zamanlı çalışma başlatıldı.