FETÖ/PDY'ye Büyük Operasyon: 205 Gözaltı Kararı - Son Dakika
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FETÖ/PDY'ye Büyük Operasyon: 205 Gözaltı Kararı

13.07.2026 13:16
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Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik 5 ayrı operasyonda 205 şüpheli için gözaltı kararı verildi, 166 yakalandı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması, kamu mahrem izdivaç yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, firari örgüt mensupları ile ByLock kullanıcılarına yönelik yürütülen beş ayrı soruşturma kapsamında toplam 205 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 166 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY'ye yönelik beş ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Başsavcılık açıklamasına göre, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 47'si gözaltına alındı. Kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada ise 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; 33 şüpheli yakalandı.

Firari örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişiden 9'u gözaltına alınırken, emniyet mahrem yapılanmasında "vekil emniyet mahrem" olarak faaliyet gösterdikleri değerlendirilen farklı rütbelerdeki 80 aktif emniyet personelinden 70'i gözaltına alındı.

Örgütsel haberleşmede kullanıldığı belirtilen ByLock uygulamasını kullandıkları değerlendirilen, aralarında 4 aktif kamu görevlisinin de bulunduğu 12 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararları kapsamında ise 7 kişi yakalandı.

Başsavcılık, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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