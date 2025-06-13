FETÖ Sanığı Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

KIRIKKALE'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.S.D., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma başlattı. Bu kapsamda, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.S.D., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.S.D. adliyeye sevk edildi.