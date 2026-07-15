FETÖ Soruşturmasında 720 Bin Kişiye İşlem

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 720 bin 580 kişiye adli işlem yapıldı. 83 bin 836 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmalarda 720 bin 580 kişiye adli işlem yapıldı. 83 bin 836 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor. Bu kişilerden 54 bin 27'si hakkında soruşturma, 29 bin 809'u hakkında ise yargılamalar ilk derece mahkemeleri nezdinde devam ediyor. Soruşturma ve yargılamalarda 636 bin 744 kişi hakkında karar verildi. 127 bin 102 kişi hakkında mahkumiyet, 124 bin 861 kişi hakkında beraat, 11 bin 107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, 373 bin 642 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, 32 kişi hakkında ise diğer karar türlerinden karar verildi.

Şüpheli ve sanıklardan 193 bin 82'si hakkında adli kontrol kararı, 33 bin 837'si hakkında ise yakalama kararı verildi. 119 bin 407 sanık hakkında verilen hükümler kesinleşirken bu kararlardan; 34 bin 408'i mahkumiyet, 84 bin 999'u beraat kararlarından oluştu.

UYGULANAN TEDBİR DURUMLARI

482'si tutuklu, 368'i hükümözlü, 9 bin 634'ü hükümlü olmak üzere toplam 10 bin 484 kişi ceza infaz kurumlarında bulunuyor. Ceza infaz kurumlarındaki 10 bin 484 kişinin 1242'sini kadın, 9 bin 242'sini erkekler oluşturuyor. Bu kişilerin meslek dağılımlarına bakıldığında; 20'si Danıştay ve Yargıtay üyesi, 153'ü hakim ve savcı, 57'si avukat, 21'i CTE personeli, 106'sı tuğgeneral ve üst rütbeliler, 3 bin 27'si albay ve alt rütbeliler, 17'si kaymakam/vali yardımcısı, 366'sı emniyet müdürü ve emniyet amiri, 1406'sı öğretmen, 671'i polis, 83'ü doktor, 70'i er/erbaş, 310'u askeri öğrenci, 4 bin 177'si diğer meslek gruplarında.

289 fiili darbe davasının tamamı ilk derece mahkemeleri nezdinde karara bağlandı. Bu davalarda verilen kararlara bakıldığında; 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında süreli hapis cezası olmak üzere toplamda 4 bin 891 kişi hakkında mahkumiyet; 2 bin 870 kişi hakkında beraat kararı, 964 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. 4 bin 891 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararlarında sanıkların meslek dağılımına bakıldığında; 85 general, 1 bin 116 subay, 266 astsubay, 56 uzman çavuş, 6 polis memuru, 12 er, 61 askeri öğrenci ve 32 sivil kişi olmak üzere toplamda 1634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci ve 2 sivil olmak üzere toplamda 1366 kişiye müebbet hapis cezası verildi. 26 general, 776 subay, 323 astsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil kişi ve 1 mülki amir olmak üzere toplamda 1891 kişiye süreli hapis cezası veridi.

Karar verilen 289 fiili darbe davasından 273'ü temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi, 241'i Yargıtay tarafından onandı, 16'sı bozuldu, 16'sının Yargıtay'da incelenmesi devam ediyor.

LEKELENMEME HAKKI

25 Ağustos 2017 tarihinde kanunlarda reform yapılarak 'Lekelenmeme Hakkı' yasal güvence haline getirildi. Ceza Muhakemesi Kanunu'na eklenen bu koruyucu mekanizma sayesinde; kişisel husumetlerle, soyut ya da ihbar sistemini kötüye kullanmayı amaçlayan art niyetli iddiaların önüne set çekildi. Dürüst vatandaşların haksız yere 'şüpheli' sıfatı alması ve toplum nezdinde haksız yere yıpratılmasının önüne geçilirken, kanuni düzenlemenin yürürlüğe girdiği günden bu yana 30 Haziran 2026 tarihi itibariyle savcılıklara ulaşan 1 milyon 999 bin 434 ihbar dosyasından, yapılan son derece titiz ön incelemeler neticesinde 1 milyon 561 bin 489'unda 'Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararı' verildi. Yani, 1,5 milyonun üzerinde vatandaş, asılsız ithamlarla adli sisteme dahil edilmeden, adliyelerde şüpheli olarak kaydedilmeden ve isimlerine en küçük bir leke sürülmeden devlet eliyle korundu.