FETÖ Soruşturmasında 8.883 Tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik son 10 yılda yürütülen soruşturmalarla ilgili hakkında işlem yapılan 26 bin 614 zanlıdan 8 bin 883'ünün tutuklandığını, 7 bin 500'üne ise adli kontrol şartının uygulandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'ye yönelik 15 Temmuz 2016'dan 13 Temmuz 2026'ya kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Bu kapsamda kolluk birimlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve hakkında işlem yapılan 26 bin 614 şüpheliden 8 bin 883'ünün tutuklandığı, 7 bin 500'üne ise adli kontrol şartı uygulandığı belirtildi.

"Adaletin tecellisi için tüm işlemler titizlikle yerine getirilmiştir"

Açıklamada, "15 Temmuz 2016 gecesi milli iradeye ve devletimizin bekasına kasteden hainlerin darbe girişimi anı itibarıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik adli süreçler kesintisiz ve kararlılıkla yürütülmüştür." denildi.

Hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda bir mücadele yürütüldüğü kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devletimize yönelik her türlü tehdidin üzerine tavizsiz şekilde gidilmiş; adaletin tecellisi için gerekli tüm işlemler titizlikle yerine getirilmiştir. 10 yıldır aynı inanç ve sorumlulukla sürdürülen bu mücadele, milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir."