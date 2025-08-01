FETÖ üyeliğinden firari astsubay yakalandı

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski astsubay yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç edilmiş astsubay D.Z, kent merkezinde yakalandı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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