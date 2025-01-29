FETÖ Üyesi Eski Hakim Yaşar Akyıldız Gözaltına Alındı

ANKARA'da 9 yıldır gri kategoride aranan FETÖ/PDY üyesi eski hakim Yaşar Akyıldız, gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, dün Ankara'da saklandığı adreste yakalandı. FETÖ/PDY/nin 2014 yılında gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde aday gösterdiği Akyıldız'ın sorgusu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sürüyor.
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