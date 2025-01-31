FETÖ Üyesi Eski Hakim Yaşar Akyıldız Tutuklandı

ANKARA'da 9 yıldır gri kategoride aranan FETÖ/PDY üyesi eski hakim Yaşar Akyıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, 29 Ocak'ta Ankara'da saklandığı adreste yakalandı. FETÖ/PDY/nin 2014 yılında gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde aday gösterdiği Akyıldız, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Akyıldız, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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