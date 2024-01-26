FETÖ üyesi firari hükümlü İzmir\'de yakalandı

14:26 • •
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ö'nün Kemalpaşa'da bulunduğunu tespit etti.
Belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, K.Ö'yü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı.
K.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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