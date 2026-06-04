FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö'yü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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