FETÖ üyesi firari Kırıkkale\'de yakalandı

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Hakkında FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. belirlenen adreste yakalandı.

M.Ş, işlemleri için emniyete götürüldü.