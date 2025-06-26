FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Hakkında FETÖ üyeliğinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. belirlenen adreste yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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