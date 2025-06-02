FETÖ Üyesi Hükümlü İnegöl'de Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki arazide bir konteynerde olduğunu tespit etti.

M.K, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.