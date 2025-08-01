FETÖ Üyesi N.K. Tutuklandı

AYDIN'ın Çine ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan N.K., yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla, hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.K.'nin Çine ilçesinde olduğu belirlendi. Ekipler, N.K.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. N.K., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.