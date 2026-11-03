FETÖ\'ye destek verdikleri belirlenen 11 şüpheliden 7\'si Ankara\'da gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerine finansal destek sağladıkları ve örgütün güncel faaliyetlerini yürüttükleri belirlenen 11 şüpheliye yönelik MİT ve polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.