FETÖ'ye destek verdikleri belirlenen 11 şüpheliden 7'si Ankara'da gözaltına alındı - Son Dakika
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FETÖ'ye destek verdikleri belirlenen 11 şüpheliden 7'si Ankara'da gözaltına alındı

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FETÖ\'ye destek verdikleri belirlenen 11 şüpheliden 7\'si Ankara\'da gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında finansal destek sağladıkları belirlenen 11 şüpheliden 7'si, MİT ve polisin eş zamanlı operasyonunda gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerine finansal destek sağladıkları ve örgütün güncel faaliyetlerini yürüttükleri belirlenen 11 şüpheliye yönelik MİT ve polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA
Millî İstihbarat Teşkilatı3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'ye destek verdikleri belirlenen 11 şüpheliden 7'si Ankara'da gözaltına alındı - Son Dakika
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