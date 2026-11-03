FETÖ\'ye destek verdikleri belirlenen 11 şüpheliden 7\'si Ankara\'da gözaltına alındı

FETÖ'ye destek verdikleri belirlenen 11 şüpheliden 7'si Ankara'da gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında finansal destek sağladıkları belirlenen 11 şüpheliden 7'si, MİT ve polisin eş zamanlı operasyonunda gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerine finansal destek sağladıkları ve örgütün güncel faaliyetlerini yürüttükleri belirlenen 11 şüpheliye yönelik MİT ve polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: DHA