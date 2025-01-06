FETÖ'ye Mensup İhraç Yüzbaşı Ali Emre Eral Adana'da Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'ye Mensup İhraç Yüzbaşı Ali Emre Eral Adana'da Yakalandı

FETÖ\'ye Mensup İhraç Yüzbaşı Ali Emre Eral Adana\'da Yakalandı

FETÖ/PDY'nin deniz kuvvetleri yapılanmasında yer alan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı Ali Emre Eral, Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

06.01.2025 09:59  Güncelleme: 10:55
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ADANA'da, FETÖ/PDY'nin deniz kuvvetleri yapılanmasında olduğu belirlenen, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı Ali Emre Eral (34) yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığı'nda görevdeyken FETÖ/PDY'nin deniz kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı belirlenerek ordudan ihraç edilen yüzbaşı Ali Emre Eral hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalanması için çalışma başlattığı Eral'ın, ortaokul eğitiminden bu yana örgütte aktif olarak faaliyet gösterdiği, örgüt abisi tarafından yakından takip edilip, sohbet toplantılarına katıldığı saptandı. Ayrıca Eral'ın, görev yaptığı yer ve ordudaki gözlemlerini sürekli örgütteki abisine aktardığı öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, firari hükümlü Eral'ın merkez Çukurova ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Eral'ı gözaltına aldı. Ali Emre Eral işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel FETÖ'ye Mensup İhraç Yüzbaşı Ali Emre Eral Adana'da Yakalandı - Son Dakika

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